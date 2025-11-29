AfD-gründet Jugendorganisation / Massenproteste erwartet

Anzeige

6.42 Uhr: Erste AfD-Mitglieder berichten der JF, daß sie nicht mehr zu Halle durchkommen. Straßen seien blockiert und die Polizei bisher noch nicht vor Ort.

6.40 Uhr: Am Hauptbahnhof Gießen geht es schon hoch her. Es ist kaum noch Platz und tausende Gegendemonstranten versammeln sich. Von hier aus soll die Hauptkundgebung starten.

Der Hauptbahnhof platzt bereits um 6 Uhr morgens aus allen Nähten pic.twitter.com/u0Dxue6Ckg — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 29, 2025

6.36 Uhr: Auch pro-palästinensische Linksextremisten und Moslems sind vor Ort, um die Gründung einer Jugendorganisation der AfD in Deutschland zu verhindern.



6.32 Uhr: JF-Reporterin Lena berichtet von den ersten Eindrücken von der Gegendemonstration in der Innenstadt. Viele AfD-Gegner haben sich bereits vermummt.

Mir wurde gesagt die Antifa steht nicht vor Mittag auf. Lüge! pic.twitter.com/TVmi6n5kHd — Lena (@lenasjfupdate) November 29, 2025

6.27 Uhr: Die ersten Blockaden sind bereits im Gange. Im Visier der Linksextremisten ist vor allem die Autobahn.

6:23 Die pinke Aktionsgruppe blockiert laut Widersetzen in Wettenberg den Gießener Ring/Autobahnkreisel. Zudem soll es eine Abseilblockade auf dem Gießener Ring geben #gi2911 #NoAfd #Gießen — Perspektive Online (@PerspektiveOn) November 29, 2025

6.20 Uhr: Auf den Straßen nach Gießen wird es voll. Gruppen von Linksextremisten werden von der Polizei aus den Bussen geholt und nun in die Stadt begleitet.

Kein Durchkommen mehr auf der Autobahn. Die Straßen sind mit Gegendemonstranten blockiert, die nun von der Polizei in die Stadt begleitet werden. #Giessen pic.twitter.com/ZfgecVpiMw — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 29, 2025

6.18 Uhr: Vor dem Bahnhof in Gießen sammeln sich die Anhänger der linksextremen Szene. Sie wollen gleich in Richtung der Messehallen starten. Einige Hundert dürften schon vor Ort sein.

6.10 Uhr: Bisher kommt noch niemand in die Halle. Ein junges Mitglied der AfD hofft auf einen schnellen Beginn der Versammlung. Hätte er mal ne Jacke mitgenommen.

Maurice aus Nordrhein-Westfalen erzählt mir, er warte seit einer Stunde vor der Halle. Das Wetter in Gießen: Fünf Grad, aber trocken.#2911GI pic.twitter.com/mfF6wqKthF — Sven (@SvenVersteegen) November 29, 2025

6.08 Uhr: Jean-Pascal Hohm, designierter Chef der neuen AfD-Jugend, zeigt sich gegenüber der JUNGEN FREIHEIT bisher entspannt: „Wir sind optimistisch, dass die Polizei unsere Versammlungsfreiheit gewährleisten kann.“ Hohm weiter: „Allen eingesetzten Polizeibeamten wünsche ich von Herzen, dass sie den Tag ohne Verletzungen überstehen und abends gesund zu ihren Liebsten zurückkehren können.“

6.05 Uhr: Und schon geht es rund. Die ersten Pyros werden gezündet und Demonstranten rennen über die Autobahn in Richtung des AfD-Veranstaltungsortes, berichtet JF-Influencerin Lena.

morgens 6:00, 7 km entfernt von Gießen auf der Landstraße: mehrere Busse aus Köln kommen an, um für „unsere Demokratie“ zu demonstrieren. Fehlt nur noch die Rocky Musik im Hintergrund. pic.twitter.com/YJzP4KKedP — Lena (@lenasjfupdate) November 29, 2025

5.57 Uhr: Die Neunziger wollen ihre Musik zurück. Der „Adenauer-Bus“ des „Zentrums für politische Schönheit“ dreht die Boxen auf. Doch er bespaßt damit wohl nur die eigenen Anhänger. An der Halle ist nur ein leises Rauschen zu hören, berichtet JF-Reporter Sven Versteegen.

Der Adenauer SRP + begrüßt die AfD-Jugend. An der Halle hört man allerdings nur ein leises Rauschen.#2911GI pic.twitter.com/PywQyCSf78 — Sven (@SvenVersteegen) November 29, 2025

5.53 Uhr: Wenig Freude am Polizeieinsatz haben schon jetzt die Anhänger des linksextremen „Zentrums für politische Schönheit“. Daß die Polizei sie nicht direkt zur Halle durchläßt, sorgt für Wut und Empörung.

Die Polizei in #Gießen lässt rechtswidrig keine Teilnehmer zu einer angemeldeten Demo pic.twitter.com/ecs27dkZiT — n1c0.lel 📯 (@callmenico_tw) November 29, 2025

5.50 Uhr: Die Autobahnzufahrt nach Gießen ist derzeit von Bussen mit Gegendemonstranten blockiert. Von dort an, geht es nur noch zu Fuß weiter. Es kommt dort niemand mehr durch.

Busse voller Demonstranten werden direkt an der Autobahnusfahrt entlassen. Die Busse blockieren die Auffahrt pic.twitter.com/ZzLOouOvq2 — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 29, 2025

5.45 Uhr: Die schon vor der Halle eingetroffenen jungen AfD-Mitglieder zeigen sich mit dem Polizeieinsatz bisher zufrieden. Aktuell gibt es noch keine Vorfälle, berichten sie der JF.

5.40 Uhr: Hunderte Busse mit Gegendemonstranten wurden angekündigt. Die ersten kommen bereits an. Doch die Polizei läßt sie nicht in die Innenstadt. Ab der Autobahnzufahrt heißt es: aussteigen und den Rest der Strecke laufen.

5.35 Uhr: Insgesamt 14 Bundesländer schicken Bereitschaftspolizisten nach Hessen, um den Kongreß der AfD zu schützen. Auch Bundespolizisten sind im Einsatz. Bereits am Vortag waren lange Fahrzeugkolonnen der Polizei auf den Autobahnen nach Gießen zu sehen.

Aufgrund der Neugründung der AfD-Jugendorganisation in #Gießen haben sich zahlreiche Gegenversammlungen angekündigt. Wir hoffen auf einen möglichst störungsfreien und friedlichen Verlauf für alle. Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort und bestmöglich vorbereitet.#2911GI pic.twitter.com/WhYEW9dok2 — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) November 29, 2025



5.30 Uhr: Der Bahnhof in Gießen könnte heute zum Nadelöhr werden. Die ersten Gegendemonstranten sammeln sich dort bereits.

Am Bahnhof Gießen sind schon die ersten angekommen 05:30 kommt der erste Zug

Gegen die AFD #gießen #g2911 #afd pic.twitter.com/O4iGccmmV6 — walid021079 (@walid021079) November 29, 2025

5.25 Uhr: Ein Grüppchen von Bundestagsabgeordneten steht seit 30 Minuten vor der Halle. „Voller Vorfreude“, sagt Stephan Protschka, der auch Landeschef der AfD in Bayern ist, der JUNGEN FREIHEIT.

5.20 Uhr: Die Messehallen, in denen der AfD-Gründungskongreß stattfindet, sind weiträumig abgesperrt. Die Halle selbst wird mit Stacheldraht gesichert.

#Giessen

Vor Ort.

Halle ist besser gesichert als unsere Grenzen. Dennoch Fazit bisher: Bravo an die Polizeikräfte. Gut organisiert pic.twitter.com/RMeuJZKTaZ — Andreas M. Höfner (@AHoefner_AFD) November 29, 2025

5.15 Uhr: Die ersten AfD-Mitglieder sind bereits an der Halle eingetroffen. Insgesamt werden rund 1.000 Parteimitglieder erwartet, darunter auch die Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel.

5.10 Uhr: Die Stadt gleich bereits einen Hochsicherheitstrakt. Auch berittene Polizisten sind schon im Einsatz.

5.08 Uhr: An den Zugängen zur Halle haben sich bereits Fotografen der gewaltbereiten Antifa positioniert. Unter den Augen der Polizei fotografieren sie bereits auch Journalisten ab. Die Aufnahmen landen nicht selten auf linksextremen Portalen, auf denen dann zu Gewalt gegen die Menschen aufgerufen wird.

5.05 Uhr: Vor allem die Gewerkschaften mobilisieren gegen die AfD-Jugendgründung und lassen sich das auch etwas kosten. „Für alle ver.di-Mitglieder aus NRW übernehmen wir die Kosten für das Busticket zu den Protesten! Einfach Ticket oder Beleg bei deinem zuständigen Bezirk oder direkt beim Landesbezirk einreichen. Der entsprechende Betrag für den regulären Ticketpreis wird euch dann erstattet“, heißt es von der „Dienstleistungsgewerkschaft“ Verdi. Beim „Widersetzen“ handelt es sich um eine Sammelbewegung und aus linken und linksextremen Gruppierungen, die im Vorfeld bereits zu Blockaden und Gewalt aufgerufen haben.

4.55 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel hatte die Gewaltaufrufe bereits im Vorfeld kritisiert. Sie sagte der dpa, ihr persönlich werde nichts passieren, „das weiß ich“, doch sie mache sich Sorgen um die Wege der Teilnehmer. „Ich mache mir immer Sorgen über die Wege, die unsere Leute gehen müssen“, erklärte sie und sprach von einem „reinen Spießrutenlauf“. Sie verwies auf die Schwierigkeiten zwischen Hauptbahnhof, Parkplätzen und den Zugängen zu den Hessenhallen.

Gewerkschaften, linke Parteien, Kirchen und andere Initiativen mobilisierten zu Protesten, während das Bündnis „Widersetzen“ Blockaden ankündigte. Sprecher Suraj Mailitafi sagte auf Einladung der Linkspartei im Bundestag, man werde „diese rechtsextreme Gründung verhindern“, dieses „rechtsextreme Kadertreffen in Gießen“ dürfe nicht stattfinden. Fraktionschefin Heidi Reichinnek kündigte an, Abgeordnete der Linksfraktion würden vor Ort sein.

Hessens Innenminister Roman Poseck verwies auf Gewaltaufrufe aus der linken Szene und verurteilte diese scharf. Weidel betonte, wäre ein Parteitag der Linkspartei von tausenden Rechtsextremen bedroht, „wäre die ganze Bundesrepublik in Empörung“.

4.50 Uhr: Der zunehmende Druck auf das Umfeld der Messe zeigte sich zuletzt auch wirtschaftlich. Mehrere Hotels (JF berichtete) und Unternehmen sagten Termine ab, verlegten Veranstaltungen oder brachen ihre Kooperation mit der Messe ab, nachdem linksextreme Gruppen zum Angriff auf die Betreiber aufgerufen hatten. Die Messe berichtete von einer auffälligen Häufung solcher Schritte im Zusammenhang mit der AfD-Jugendgründung. Mitarbeiter beschrieben in einem offenen Brief Bedrohungen und Beleidigungen gegen sich und ihre Familien (JF berichtete).

4.40 Uhr: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat das Sicherheitskonzept der Stadt Gießen bestätigt und damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts (JF berichtete) wieder aufgehoben. Nach dem Beschluß sind Demonstrationen in der Weststadt untersagt und dürfen nicht in den unmittelbaren Bereich der Hessenhallen verlagert werden. Die Stadt hatte argumentiert, die Flächen seien aus Sicherheitsgründen ungeeignet; der VGH folgte dieser Einschätzung.

Das Vermummungsverbot bleibt bestehen, ebenso das Verbot bestimmter Schutzausrüstungen. Die Kundgebung der Linkspartei sowie weitere Versammlungen müssen auf die zugewiesenen Ersatzflächen ausweichen, da Sicht- und Hörweite nach Gerichtsangaben weiterhin gewährleistet sind. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

4.30 Uhr: Für das Wochenende werden rund 5.000 bis 6.000 Sicherheitsbeamte aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen, wie die Polizei der JF mitteilte. Die Sicherung umfaßt weiträumige Absperrungen rund um die Hessenhallen. Zusätzlich sperrt die Stadt ab Freitagabend beide Lahnbrücken – die Sachsenhäuser Brücke und die Konrad-Adenauer-Brücke – für den allgemeinen Verkehr; passieren dürfen sie nur Anwohner mit Ausweisdokument. Auch mehrere Hauptstraßen bleiben vollständig gesperrt.

Als einzige Zufahrt in die Weststadt ist voraussichtlich nur die Krofdorfer Straße möglich. Die Stadt weist darauf hin, daß sich wegen der dynamischen Lage kurzfristige Änderungen ergeben können. Ab 6 Uhr starten die ersten Kundgebungen und Demonstrationszüge.

4.25 Uhr: Linksextreme Gruppen mobilisieren bundesweit nach Gießen. Das Bündnis Widersetzen organisiert Busanreisen, Sammelpunkte und Blockaden, um Delegierte am Zugang zu hindern. Auf dem linksextremen Portal Indymedia erschienen Gewaltaufrufe und Drohungen, bis hin zur Ankündigung, man wolle „die Stadt Gießen zum Brennen bringen“. Die Polizei rechnet mit zehntausenden Gegendemonstranten.

4.15 Uhr: Vor der Gründung liegt ein umfangreiches anonymisiertes Antragsbuch vor. Der Leitantrag des Bundesvorstands sieht den Namen „Generation Deutschland“ vor. Andere Anträge fordern „Jugend Germania“, ein Wappenlogo mit Kreuz und Adler oder die Rückkehr zur Bezeichnung Junge Alternative. Diese stammen nach JF-Informationen nicht aus dem Umfeld des designierten Bundesvorstandes. Weitere Initiativen wollen Entscheidungsrechte neu ordnen, das Delegiertensystem ersetzen oder auf eine Kurzbezeichnung wie „GD“ vorerst verzichten.

4.10 Uhr: Bei der neuen AfD-Jugendorganisation deutet nach JF-Informationen vieles auf einen weitgehend abgestimmten Personalvorschlag hin. Als Vorsitzender gilt der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm, der den Namen „Generation Deutschland“ bevorzugt. Für die drei Stellvertreterposten werden nach JF-Informationen der Sachse Jan Richard Behr und der niedersächsische Kommunalpolitiker Adrian Maxhuni genannt, während in Nordrhein-Westfalen mehrere Bewerber antreten.

Ebenfalls nach JF-Informationen sind Lennard Scharpe als Schatzmeister, Reinhild Goes als stellvertretende Schatzmeisterin und Christopher Wiedenhaupt als Schriftführer vorgesehen. Für die acht Beisitzerposten liegen zahlreiche Kandidaturen aus mehreren Landesverbänden vor. Die JF berichtete bereits ausführlich über die Konsensliste.

4.05 Uhr: Unsere Reporter waren am Freitagabend in der Gießener Innenstadt unterwegs. Mehrere Geschäfte kündigten an, am Wochenende geschlossen zu bleiben, darunter auch Läden in der Fußgängerzone. Vor einem Blumenmarkt wies eine Tafel darauf hin, daß die Filiale am 29. und 30. November nicht öffnen werde. Ein benachbarter leerstehender Ladenraum war vollständig mit Pappe verbarrikadiert.

Auch gastronomische Betriebe reagierten. Der Imbiß „Icke wa“, spezialisiert auf Berliner Currywurst, bleibt am Wochenende geschlossen. Blöd für angereiste Studis aus der Hauptstadt. Auf dem Weihnachtsmarkt waren einzelne Buden bereits verriegelt oder vollständig verbaut. Ein Glühweinstand will auch am Samstag öffnen, allerdings nur mit Ausschank in Pappbechern. Für die links bis linksextremen Demonstranten gibt es damit immerhin etwas, das das Herz wärmt.

Am Bahnhof verteilten Gegendemonstranten Flugblätter an ankommende Reisende. Aktivisten des Bündnisses „Widersetzen“ sprachen Passanten an und forderten insbesondere junge Frauen auf, aufeinander aufzupassen. „Omas gegen Rechts“ warnten bereits im ICE vor angeblich gewaltbereiten AfD-Mitgliedern.

4.00 Uhr: In Gießen soll in wenigen Stunden der Gründungskongreß der neuen AfD-Jugend starten. Die JUNGE FREIHEIT begleitet die Entwicklungen in und außerhalb der Hessenhallen mit diesem Liveticker. Delegierte reisen seit dem frühen Morgen an, während Aufbau- und Sicherheitsteams ihre Arbeit aufnehmen. Zugleich bereiten zahlreiche linksextreme Gruppen ihre Gegenkundgebungen und Störaktionen vor, die im Laufe des Tages erwartet werden.