„Ich müsse das tun, es sei zum Wohle Chinas, sagte er mir“

Der AfD-Spionage-Krimi vor dem Dresdener Oberlandesgericht geht auf die Zielgerade. Die Bundesanwaltschaft fordert für den Ex-Mitarbeiter von Maximimlian Krah eine lange Haftstrafe. Kurz davor redet eine der Mitangeklagten dann plötzlich doch noch. Aus Dresden berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.