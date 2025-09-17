Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
AfD-Spionageprozeß: „Ich müsse das tun, es sei zum Wohle Chinas, sagte er mir“

Der Hauptangeklagte Jian G. (r) aus China wird vor Prozessbeginn in den Gerichtssaal geführt. Ein früherer Mitarbeiter des damaligen AfD-Europaabgeordneten Krah muss sich wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag am Oberlandesgericht Dresden. Auf der Anklagebank sitzt zudem eine mutmaßliche Komplizin.
Der Hauptangeklagte Jian G.: Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
„Ich müsse das tun, es sei zum Wohle Chinas, sagte er mir“

Der AfD-Spionage-Krimi vor dem Dresdener Oberlandesgericht geht auf die Zielgerade. Die Bundesanwaltschaft fordert für den Ex-Mitarbeiter von Maximimlian Krah eine lange Haftstrafe. Kurz davor redet eine der Mitangeklagten dann plötzlich doch noch. Aus Dresden berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.

