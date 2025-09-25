Kein Geld für irgendwas: Wo versickert das ganze Geld?

Haben auf dem Papier mehr Geld als jede Bundesregierung jemals zuvor: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance / dts-Agentur

Keine Bundesregierung zuvor verfügte jemals über so viel Geld wie Schwarz-Rot. Aber es reicht trotz zusätzlichen Sondervermögens nicht einmal dafür, einen Kilometer neue Straße zu bauen. Wie kann das sein?