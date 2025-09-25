Unions-Fraktionschef Spahn bläst den „Herbst der Reformen“ ab

Anzeige

BERLIN. Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) hat an seine Abgeordneten appelliert, nicht mehr öffentlich vom „Herbst der Reformen“ zu sprechen. Man müsse die damit verknüpften Erwartungen der Bevölkerung reduzieren. Wie die Bild berichtet, habe Spahn gesagt, es werde bis Ende des Jahres keine großen Reformschritte geben.

Zuvor soll sich in der Fraktion bereits Unmut über Kanzler Friedrich Merz (CDU) breit gemacht haben, den Begriff ständig im Munde zu führen, ohne konkrete Ankündigungen folgen zu lassen. Auch bei den Haushaltsdebatten in den vergangenen Tagen ging der Regierungschef nicht ins Detail, was Schwarz-Rot konkret ändern werde, um Rekordverschuldung, Rezession, Krise des Gesundheitswesens und Massenzuwanderung in den Griff zu bekommen.

Spahn: Erstmal müssen Kommissionen tagen

Spahn erklärte nun, die Regierung habe zahlreiche Kommissionen eingesetzt. Diese hätten die Arbeit aber gerade erst aufgenommen. Ergebnisse seien daher erst ab Anfang nächsten Jahres oder sogar noch später zu erwarten.

Die Zeitung zitiert einen namentlich nicht genannten, „führenden CDU-Abgeordneten“, der sagte: „Spürbare Reformen – gerade beim Sozialstaat – werden wir eher im Herbst 2026 sehen.“ Zum Beispiel werde Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) ihre Pläne zur Senkung der Mietkosten für Bürgergeld-Empfänger erst im nächsten Frühjahr vorlegen.

Seit Juni hatte Merz immer wieder vom „Herbst der Reformen“ gesprochen, nachdem seine Regierung in den ersten Monaten nichts geliefert hatte – außer Streit über die parteipolitische Besetzung der Richterposten am Bundesverfassungsgericht oder wie die trotz Mega-Schulden über hundert Milliarden Euro großen Lücke in den Haushalten der kommenden Jahre geschlossen werden soll.

Vor einer Woche sprach Merz noch vom „Herbst der Reformen“

Für Verwunderung sorgte auch, daß Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kürzlich beklagte, daß der Bund trotz des 500 Milliarden Euro großen sogenannten „Sondervermögens Infrastruktur“ kein Geld habe, um in den kommenden vier Jahren auch nur einen Meter neue Straßen zu bauen (die JF berichtete).

Vergangenen Mittwoch hatte Merz noch erklärt: „Dieser sogenannte ‚Herbst der Reformen‘, er ist längst eingeleitet.“ Und: Die Bürger müßten „jetzt spüren, daß es besser wird“. Seitdem hat er den Begriff nicht mehr verwendet. Womöglich liegt er auf Wiedervorlage für die Sommerpause im kommenden Jahr. (fh)