Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wegen Corona: Jens Spahn befürchtet, die AfD würde ihn vor Gericht stellen

Wegen Corona: Jens Spahn befürchtet, die AfD würde ihn vor Gericht stellen

Wegen Corona: Jens Spahn befürchtet, die AfD würde ihn vor Gericht stellen

Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) soll als Gesundheitsminister bei Masken-Deals schwere Fehler gemacht haben.
Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) soll als Gesundheitsminister bei Masken-Deals schwere Fehler gemacht haben.
Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) soll als Gesundheitsminister bei Masken-Deals schwere Fehler gemacht haben. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Wegen Corona
 

Jens Spahn befürchtet, die AfD würde ihn vor Gericht stellen

Jens Spahn grenzt die Union erneut scharf von der AfD ab – und erklärt, warum er nach deren Machtübernahme „der Erste“ wäre, den man vor eine politische Justiz stellen würde.
Anzeige

Marketing, Ausbildung, Student, Kaufmann

BERLIN. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat erneut eine klare Abgrenzung zur AfD gezogen und jede Form von Zusammenarbeit ausgeschlossen. „Eine Partei, die Rechtsextreme bis in die Führung fördert, die pro Putin ist und für China spioniert, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, kann und wird nicht unser Gesprächspartner sein“, sagte er.

Die Union sei das „Bollwerk gegen nationalistische und rechtsradikale Politik“. Spahn verwies gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Auftritte von AfD-Chefin Alice Weidel im Bundestag, die mit Begriffen wie „Lügenkanzler“ oder „Migrantengeld“ operiere.

Spahn seit Corona im Fadenkreuz

Bemerkenswert deutlich wurde er in einem persönlichen Einschub: „Der Erste, den die AfD nach einer Machtübernahme ihrer politischen Justiz zuführen würde, wäre ich – wegen der Entscheidungen, die ich in der Corona-Zeit getroffen habe. Bis heute rufen mir diese Leute hinterher: Mörder! Mörder!“

Spahn verteidigte zugleich seinen Vorstoß, die AfD im Bundestag bei organisatorischen Fragen nicht anders zu behandeln als andere Oppositionsparteien. Wer die AfD schwächen wolle, brauche eine starke Union, betonte er. (rr)

Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) soll als Gesundheitsminister bei Masken-Deals schwere Fehler gemacht haben. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement