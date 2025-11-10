Anzeige
Junge Freiheit
Prozeß gegen Magdeburg-Attentäter: „Ich will nicht, daß andere Ausländer Nachteile haben“

Der Angeklagte Ausländer Taleb al-Abdulmohsen sitzt mit Handfesseln in dem kugelsicheren Glaskasten Gerichtssaal im temporären Gerichtsgebäude des Landgerichtes Magdeburg. Dort beginnt am Morgen der Prozess gegen Al-Abdulmohsen. Am 20. Dezember 2024 war Taleb al-Abdulmohsen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Bei dem Anschlag werden sechs Menschen getötet. Zudem wurden mehr als 300 Menschen verletzt oder traumatisiert. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Täter versuchten Mord in 338 Fällen vor.
Der mutmaßliche Magdeburg-Attentäter Taleb al-Abdulmohsen im Landgericht Magdeburg: Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm Mord in sechs und versuchten Mord in 338 Fällen vor. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
„Ich will nicht, daß andere Ausländer Nachteile haben“

Der Prozeß gegen den Magdeburg-Attentäter Taleb al-Abdulmohsen beginnt. Der Angeklagte legt einen verstörenden Auftritt hin. Er spricht über Voltaire, Merkel und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Die JUNGE FREIHEIT berichtet aus dem Gerichtssaal.

