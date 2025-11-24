Anzeige
Heute beginnen die Schicksalswochen für Spahn – und Merz

Gehen die Lichter für Schwarz-Rot aus? Kanzler Friedrich Merz im Gespräch mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Heute beginnen die Schicksalswochen für Spahn – und Merz

Nach vielen Fehlern soll Unions-Fraktionschef Spahn die Abgeordneten aufs Rentengesetz einschwören. Nicht nur seine Zukunft steht auf dem Spiel: Möglicherweise muß Merz die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpfen. Ein Hintergrundbericht.

Gehen die Lichter für Schwarz-Rot aus? Kanzler Friedrich Merz im Gespräch mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Foto: picture alliance / dts-Agentur
