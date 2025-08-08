Anzeige
Erste AfD-Regierung?: Haseloffs Rückzug könnte der Anfang vom Ende sein

Erste AfD-Regierung?: Haseloffs Rückzug könnte der Anfang vom Ende sein

Erste AfD-Regierung?: Haseloffs Rückzug könnte der Anfang vom Ende sein

Nach dem Rückzug von Reiner Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt könnte es die erste AfD-Regierung geben.
Nach dem Rückzug von Reiner Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt könnte es die erste AfD-Regierung geben.
Nach dem Rückzug von Reiner Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt könnte es die erste AfD-Regierung geben. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
Haseloffs Rückzug könnte der Anfang vom Ende sein

Es ist eine Schocknachricht für die CDU und all jene, die eine AfD-Regierung verhindern wollen. Der Rückzug von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff dürfte große Auswirkungen für Deutschland haben. Eine Analyse.

Nach dem Rückzug von Reiner Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt könnte es die erste AfD-Regierung geben. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
