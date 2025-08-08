Parteiverbot durch den Lieferanteneingang

Joachim Paul (AfD) während einer Landtagssitzung in Rheinland-Pfalz: Der Wahlausschuß in Ludwigshafen ließ ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl zu. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Ludwigshafen streicht den AfD-Kandidaten Joachim Paul von der OB-Wahl. Die Begründung wirkt konstruiert. Der Fall erinnert an ein Parteiverbot durch die Hintertür – und könnte zum Präzedenzfall im Umgang mit der Opposition werden. Ein Kommentar.