Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Fall Joachim Paul: Parteiverbot durch den Lieferanteneingang

Fall Joachim Paul: Parteiverbot durch den Lieferanteneingang

Fall Joachim Paul: Parteiverbot durch den Lieferanteneingang

Ludwigshafen streicht den AfD-Kandidaten Joachim Paul von der OB-Wahl. Die Begründung wirkt konstruiert. Der Fall erinnert an ein Parteiverbot durch die Hintertür – und könnte zum Präzedenzfall im Umgang mit der Opposition werden. Joachim Paul (AfD), stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag von Rheinland-Pfalz, nimmt an einer Landtagssitzung teil. Das Parlament hatte ihn am 11. Dezember 2019 mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen aus dem Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung abgewählt. Joachim Paul (AfD) während einer Landtagssitzung in Rheinland-Pfalz: Der Wahlausschuß in Ludwigshafen ließ ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl zu. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
Ludwigshafen streicht den AfD-Kandidaten Joachim Paul von der OB-Wahl. Die Begründung wirkt konstruiert. Der Fall erinnert an ein Parteiverbot durch die Hintertür – und könnte zum Präzedenzfall im Umgang mit der Opposition werden. Joachim Paul (AfD), stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag von Rheinland-Pfalz, nimmt an einer Landtagssitzung teil. Das Parlament hatte ihn am 11. Dezember 2019 mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen aus dem Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung abgewählt. Joachim Paul (AfD) während einer Landtagssitzung in Rheinland-Pfalz: Der Wahlausschuß in Ludwigshafen ließ ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl zu. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
Joachim Paul (AfD) während einer Landtagssitzung in Rheinland-Pfalz: Der Wahlausschuß in Ludwigshafen ließ ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl zu. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
JF-Plus Icon Premium Fall Joachim Paul
 

Parteiverbot durch den Lieferanteneingang

Ludwigshafen streicht den AfD-Kandidaten Joachim Paul von der OB-Wahl. Die Begründung wirkt konstruiert. Der Fall erinnert an ein Parteiverbot durch die Hintertür – und könnte zum Präzedenzfall im Umgang mit der Opposition werden. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Joachim Paul (AfD) während einer Landtagssitzung in Rheinland-Pfalz: Der Wahlausschuß in Ludwigshafen ließ ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl zu. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement