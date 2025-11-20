Anzeige
Getötet im Dönerladen: Hätte der Messermord von Bad Kleinen verhindert werden können?

Ausschnitt aus der Aufnahme des Messerangriffs in Bad Kleinen: Tötungsdelikt erweckt den Eindruck von Behördenversagen. Video: privat Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Getötet im Dönerladen
 

Hätte der Messermord von Bad Kleinen verhindert werden können?

In Bad Kleinen tötet ein offenbar psychisch Gestörter einen Angestellten eines Dönerladens mit einem Messer – aufgezeichnet von einer Überwachungskamera. JF-Recherchen zum Täter deuten auf massives Behördenversagen hin.

