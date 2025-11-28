Anzeige
Grüner unterliegt AfD: Gericht kippt AfD-Diskriminierung in Pankow

Verwaltungsgericht Berlin: Am Ende war der Vorgang dann doch klarer als die Druckqualität. Foto: JF
Gericht kippt AfD-Diskriminierung in Pankow

Jahrelang kürzte der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Pankow, ein Grüner, der AfD-Fraktion ihre Fraktionszuschüsse. Über 3.000 Euro. Zu Unrecht? Die Partei klagte dagegen – und bekommt recht.

