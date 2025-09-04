Damals falsch, heute erst recht? – Deutsche urteilen über Merkels Grenzöffnung

Asylbewerber überqueren im Herbst 2015 die Grenze zu Österreich – auf dem Weg nach Deutschland. Foto: IMAGO / Christian Mang

Jubel, Trubel, Heiterkeit und dann das böse Erwachen. Wie viel Deutsche befreien eigentlich, 2015 für die Grenzöffnung gewesen zu sein? Und wer steht auch heute noch dazu. Der JUNGEN FREIHEIT liegen exklusive Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Insa vor.