Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Damals falsch, heute erst recht? – Deutsche urteilen über Merkels Grenzöffnung

JF-Exklusiv: Damals falsch, heute erst recht? – Deutsche urteilen über Merkels Grenzöffnung

JF-Exklusiv: Damals falsch, heute erst recht? – Deutsche urteilen über Merkels Grenzöffnung

Man sieht eine riesige Gruppe von Asylbewerbern, die i November 2015 die Grenze nach Österreich überqueren – weil Angela Merkal damals die Grenzöffnung vollzogen hatte – wie unsere Insa-Umfrage zeigt, finden das viele Deutsche im Rückblick gar nicht mehr so swag
Man sieht eine riesige Gruppe von Asylbewerbern, die i November 2015 die Grenze nach Österreich überqueren – weil Angela Merkal damals die Grenzöffnung vollzogen hatte – wie unsere Insa-Umfrage zeigt, finden das viele Deutsche im Rückblick gar nicht mehr so swag
Asylbewerber überqueren im Herbst 2015 die Grenze zu Österreich – auf dem Weg nach Deutschland. Foto: IMAGO / Christian Mang
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Damals falsch, heute erst recht? – Deutsche urteilen über Merkels Grenzöffnung

Jubel, Trubel, Heiterkeit und dann das böse Erwachen. Wie viel Deutsche befreien eigentlich, 2015 für die Grenzöffnung gewesen zu sein? Und wer steht auch heute noch dazu. Der JUNGEN FREIHEIT liegen exklusive Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Insa vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Asylbewerber überqueren im Herbst 2015 die Grenze zu Österreich – auf dem Weg nach Deutschland. Foto: IMAGO / Christian Mang
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement