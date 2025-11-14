Anzeige
Junge Freiheit
Prozeß gegen Magdeburg-Attentäter: „Es war mir egal, ob Leute verletzt werden, ob sie sterben“

Der Angeklagte Taleb al-Abdulmohsen betrachtet vor der Fortsetzung der Verhandlung nach der Mittagspause in einem kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg ein Tetrapak mit Wasser. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Saudi-Arabien versuchten Mord in 338 Fällen vor. Am 20. Dezember 2024 raste Taleb al-Abdulmohsen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge. Fünf Frauen und ein Kind starben bei dem Anschlag, mehr als 300 Menschen wurden verletzt.
Taleb al-Abdulmohsen: Zeigt kein bißchen Mitleid mit seinen Opfern. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
„Es war mir egal, ob Leute verletzt werden, ob sie sterben“

Auch am dritten Tag im Prozeß gegen Taleb al-Abdulmohsen tun sich Abgründe auf. Es geht um Gewaltpornos, Gewaltphantasien und seine Gleichgültigkeit nach der Amokfahrt. Als das Gericht Videos der Tat zeigt, wird es still. Aus dem Gericht berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.

