„Es war mir egal, ob Leute verletzt werden, ob sie sterben“

Auch am dritten Tag im Prozeß gegen Taleb al-Abdulmohsen tun sich Abgründe auf. Es geht um Gewaltpornos, Gewaltphantasien und seine Gleichgültigkeit nach der Amokfahrt. Als das Gericht Videos der Tat zeigt, wird es still. Aus dem Gericht berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.