EKD gibt 100.000 Euro, damit Afghanen Deutschland verklagen können

Anzeige

BERLIN. Der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Christian Stäblein, hat angekündigt, mit einer hohe Summe Afghanen zu unterstützen, damit diese sich ihren Aufenthalt in Deutschland einklagen können. In einer Mitteilung schrieb er: „Wir geben 100.000 Euro aus Kollekten an die ‚Kabul Luftbrücke‘, um die Klageverfahren der Betroffenen zu unterstützen und ihre humanitäre Versorgung zu sichern.“

„Kabul Luftbrücke“ ist eine NGO, die von der damaligen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beauftragt wurde, zehntausende Afghanen zu identifizieren, um sie nach Deutschland einfliegen zu lassen. Mehr als 36.500 sind inzwischen auf diesem Weg in die Bundesrepublik gekommen. Auch Migranten mit gefälschten Pässen erhielten trotz des Protestes der deutschen Botschaft in Islamabad Visa für die Bundesrepublik. Darauf hatte das Auswärtige Amt gedrängt. Darunter waren auch pakistanische Spione (die JF berichtete) Erst am gestrigen Dienstagabend landete eine Maschine mit 193 Afghanen in Erfurt.

Weitere knapp 2.000 Menschen pochen auf eine Aufnahmezusage und wollen sich mit Hilfe von „Kabul Luftbrücke“ nach Deutschland einklagen. Sie halten sich vorwiegend in Pakistan auf. Vor viereinhalb Jahren hatte die Bundeswehr ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Seitdem wurden zunächst Ortskräfte, die für die deutschen Soldaten arbeiteten, eingeflogen. Doch dann kamen immer mehr, die die NGO als „besonders gefährdet“ ansah, die aber nie für die Bundeswehr tätig waren.

EKD wehrt sich gegen Abfindungen für Afghanen

Dennoch begründete der Berliner Bischof Stäblein seine Entscheidung, das Geld der Gottesdienstbesucher für die Klagen einzusetzen mit diesen Worten: „Sie haben für unsere Werte und Interessen, nicht zuletzt für Freiheit und die gleiche Würde aller, ihr Leben riskiert und ebenso das ihrer Familien. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihnen daher Schutz zugesichert und eine verbindliche Aufnahmezusage erteilt.“

Die EKD konterkariert damit auch die Bemühungen der aktuellen Bundesregierung, diejenigen Afghanen mit Aufnahmezusagen finanziell abzufinden. Sie sollen fünfstellige Eurobeträge und Sachleistungen erhalten, damit sie freiwillig aus dem Bundesaufnahmeprogramm aussteigen. Dieses Angebot haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums bisher 62 von ihnen angenommen.



Doch dagegen wehrt sich die EKD. Der Bischof nannte das ein unwürdiges Angebot. „Wer die Menschenwürde ernst nimmt, kann doch nicht ernsthaft verlangen, daß gefährdete Menschen ihre Sicherheit, ja ihr Leben gegen Geld eintauschen.“ Solche Angebote seien „untragbar für die Betroffenen – und sie beschädigen unsere eigene Würde“, sagte der Berliner Bischof. (fh)