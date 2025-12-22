Anzeige
Aufnahmeprogramm: Wie die Bundesregierung das Einfliegen afghanischer Zweitfrauen verschleiert

Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen stehen im Flughafen Hannover. Zum sechsten Mal seit dem Regierungswechsel sind in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Afghanen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland geflogen. Erstfrau, Zweitfrau? Die Bundesregierung erfaßt nicht, ob es sich beim Familiennachzug um eine zweite Lebensgefährtin handelt. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
Erstfrau, Zweitfrau? Die Bundesregierung erfaßt nicht, ob es sich beim Familiennachzug um eine zweite Lebensgefährtin handelt. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
Wie die Bundesregierung das Einfliegen afghanischer Zweitfrauen verschleiert

Längst ist bekannt: Die Regierung fliegt auch Zweitfrauen vermeintlicher afghanischer Ortskräfte ein. Doch mit einem statistischen Trick verschleiert sie, wie viele es wirklich sind. Die Opposition im Bundestag spricht von „selbstgewählter Ahnungslosigkeit“.

Erstfrau, Zweitfrau? Die Bundesregierung erfaßt nicht, ob es sich beim Familiennachzug um eine zweite Lebensgefährtin handelt. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
