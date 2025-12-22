Wie die Bundesregierung das Einfliegen afghanischer Zweitfrauen verschleiert

Erstfrau, Zweitfrau? Die Bundesregierung erfaßt nicht, ob es sich beim Familiennachzug um eine zweite Lebensgefährtin handelt. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Längst ist bekannt: Die Regierung fliegt auch Zweitfrauen vermeintlicher afghanischer Ortskräfte ein. Doch mit einem statistischen Trick verschleiert sie, wie viele es wirklich sind. Die Opposition im Bundestag spricht von „selbstgewählter Ahnungslosigkeit“.