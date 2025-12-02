Journalismus beim Protest in Gießen: Gefragt – Gejagt

Beschimpfungen, Schläge und Flaschenwürfe: Für viele Reporter endete der Einsatz in Gießen mit einem Schock. Foto: Grafiker/JF; verw. Bilder: picture alliance / NurPhoto | Tonny Linke / Der Objektivist / Youtube

Journalisten müssen in die Menge, um Eindrücke zu sammeln. Doch bei den Anti-AfD-Protesten in Gießen wurden sie plötzlich selbst zum Ziel. Der Deutsche Journalisten-Verband will davon nichts mitbekommen haben. Die JF hat mit angegriffenen Reportern gesprochen.