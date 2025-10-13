Ein Hitlergruß im Bundestag, den niemand gesehen hat

Ausgestreckter Arm vor dem Reichstag in Berlin: Zweifel am Vorwurf eines Hitlergrußes gegen einen AfD-Abgeordneten. Foto: Kirill Singer/JF; verw. Bilder: picture alliance / dts-Agentur | -, picture alliance/United Archives | Kindermann

Eine SPD-Abgeordnete behauptet, im Bundestag einen Hitlergruß gesehen zu haben – und zeigt den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf an. Doch nach JF-Informationen kann nicht ein einziger Zeuge den Vorfall bestätigen. Seine Immunität verliert Moosdorf dennoch.