Designierter Bahn-Retter hat das Schienen-Netz ruiniert

BERLIN. Im Aufsichtsrat der Bahn hat sich ein Sturm zusammengebraut, der für Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gefährlich werden könnte. Denn es spricht einiges dafür, daß sein Alleingang, Dirk Rompf zum Kandidaten für den Chefposten der Infrastruktursparte DB InfraGO, der früheren DB Netz AG, zu machen, in dem Gremium scheitert.

Als Vorstand der DB Netz AG leitete Rompf von 2014 bis 2019 Großprojekte für die Sanierung und den Ausbau des Schienennetzes. Neben dem damaligen für Infrastruktur zuständigen Bahnvorstand Ronald Pofalla (CDU) gilt Rompf als Hauptverantwortlicher für den Verfall des deutschen Schienennetzes und für das Desaster um Stuttgart 21. Pofalla war zunächst Chef des Bundeskanzleramtes unter Angela Merkel (CDU) und war mit ihrer Unterstützung auf den gutdotierten Posten im Bahnvorstand gelangt.

Gegen Rompf macht nun vor allem die Bahngewerkschaft EVG Front. Sie hat angekündigt, die Personalie im Aufsichtsrat abzulehnen. Mit ihren Nein-Stimmen bei der Wahl der neuen Bahn-Chefin Evelyn Palla zeigte sie bereits ihre Folterinstrumente. Die Frau konnte am Dienstag nur gewählt werden, weil durch einen kurzfristigen Verfahrenstrick die bisher nötige Zweidrittelmehrheit auf die einfache Mehrheit reduziert wurde.

Rompf-Abstimmung verschärft Bahn-Krise

Doch bei der Abstimmung über Rompf hat die EVG die SPD an ihrer Seite. Gewerkschaft und Partei sind traditionell schon lange miteinander verbunden. Im Aufsichtsrat stimmen sie fast immer gleich ab. Pikant: Als Koalitionspartner in der Bundesregierung würden die Sozialdemokraten mit einer Ablehnung Rompfs CDU-Verkehrsminister Schnieder in den Rücken fallen.

Die EVG erklärt ohne Umschweife, den Pofalla-Vertrauten verhindern zu wollen, und gibt sich siegessicher. Denn auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich verärgert, daß Schnieder an seiner Partei vorbei die Personalie bestimmt hat: „Ich bin davon ausgegangen, daß mit den maßgeblichen Playern die Dinge vorher auch abgestimmt und rückgekoppelt sind.“

Würde Rompf gewählt, könnte er in den nächsten vier Jahren mehr als 100 Milliarden Euro Steuergeld zur Sanierung der Bahninfrastruktur ausgeben. Allerdings sind die Zweifel groß, daß der Mann der Aufgabe gewachsen ist, nachdem er bereits einmal gemeinsam mit Pofalla ein völlig ruiniertes Schienennetz hinterlassen hat. (fh)