Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Endlos-Baustelle Hamburg-Berlin: Neuer Schock für norddeutsche Bahnkunden

Endlos-Baustelle Hamburg-Berlin: Neuer Schock für norddeutsche Bahnkunden

Endlos-Baustelle Hamburg-Berlin: Neuer Schock für norddeutsche Bahnkunden

Weiter nur mit Umleitung: Die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg bleibt eine Baustelle.
Weiter nur mit Umleitung: Die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg bleibt eine Baustelle.
Weiter nur mit Umleitung: Die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg bleibt eine Baustelle. Foto: picture alliance / Jochen Tack
Endlos-Baustelle Hamburg-Berlin
 

Neuer Schock für norddeutsche Bahnkunden

Bahn-Chaos und kein Ende: Der von vielen Pendlern ersehnte Abschluß der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin kommt nun doch nicht. Die Arbeiten verschieben sich auf unbestimmte Zeit.
Anzeige

BERLIN. Seit August sorgt die Sanierung der Bahnstrecke von Hamburg nach Berlin für lange Umwege bei den Passagieren. Der Fertigstellungstermin Ende April sei nicht zu halten, hat die Deutsche Bahn nun mitgeteilt. Er verzögere sich auf unbestimmte Zeit.

Verantwortlich macht das Staatsunternehmen das Winterwetter in den vergangenen Wochen. Die Bauarbeiten stockten deswegen vor allem beim Kabeltiefbau für die Signalanlagen. Zunächst hatte die Bahn versprochen, neun Monate für die Sanierung zu brauchen. Daran ist nun nicht mehr zu denken.

Die 280 Kilometer lange Strecke ist eine der wichtigsten für Pendler in Deutschland. Täglich sind hier 30.000 Fahrgäste im Fernverkehr unterwegs. Insgesamt sind 470 Züge pro Tag im Einsatz. Die Gleise führen durch fünf Bundesländer und ist daher auch für die Menschen interessant, die nicht in eine der beiden Millionenstädte wollen.

Bahn-Ersatzverkehr verdoppelt die Fahrtzeit

Derzeit leitet die Bahn den Fernverkehr über Stendal und Uelzen um, was eine Verlängerung der Fahrtzeit um 45 Minuten mit sich bringt. Auch der Takt wurde ausgedünnt. Statt zwei gibt es nur noch eine Verbindung pro Stunde. Im mecklenburg-vorpommerschen Ludwigslust und im brandenburgischen Wittenberge hält der Zug nun überhaupt nicht mehr.

Fußball und Schiedsrichter: JF+ abonnieren
Auch im Regionalverkehr fallen wegen der Streckensperrung viele Verbindungen aus oder verkehren nur auf Teilstrecken. Der Ersatzverkehr mit Bussen dauert aber ebenfalls deutlich länger. Für eine Fahrt von Wittenberge nach Berlin brauchen Bahnkunden mit drei Stunden nun doppelt so lange wie vor der Sanierung. Von Perleberg in die Hauptstadt sind es drei statt zwei Stunden. (fh)

Weiter nur mit Umleitung: Die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg bleibt eine Baustelle. Foto: picture alliance / Jochen Tack
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles