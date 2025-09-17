Anzeige
Bundestag: Der Kanzler lahmt

Alice Weidel am Rednerpult im Bundestag: Hinter ihr bleibt Kanzler Merz blaß. Foto: IMAGO / Future Image
Der Kanzler lahmt

Der Kanzler verspricht Optimismus, doch die Realität überholt ihn. Wirtschaft, Sicherheit, Infrastruktur: Merz kann die Schwächen nicht überdecken. AfD-Chefin Weidel setzt mit ihren Attacken den Kontrapunkt – und erhält einen Ordnungsruf.

Alice Weidel am Rednerpult im Bundestag: Hinter ihr bleibt Kanzler Merz blaß. Foto: IMAGO / Future Image
