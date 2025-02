Das ist die neue Spitze der AfD-Bundestagsfraktion

Anzeige

Die neue AfD-Fraktion im Bundestag ist eine Macht. 152 Abgeordnete, zweitstärkste Fraktion, ein neuer, größerer Sitzungssaal wird benötigt. Doch bevor die eigentliche Arbeit im neuen Parlament beginnen kann, braucht die Fraktion erst einmal einen neuen Vorstand. Und dabei setzten die Abgeordneten am Dienstag vormittag zu Beginn vor allem auf Harmonie.

Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla behalten ihre Jobs. 144 Fraktionsmitglieder sind am Morgen rechtzeitig in Berlin eingetroffen, 135 davon stimmen für das bisherige Spitzenduo. Sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen führen zu einem Ergebnis von 95 Prozent. Für AfD-Verhältnisse ein sensationeller Wert.

Am Anfang geht alles noch ganz schnell

Auch bei den ersten Stellvertreterposten geht alles noch ganz schnell. Erster Vize wird Sebastian Münzenmaier aus Rheinland-Pfalz. Er saß auch bisher schon im Vorstand und erhält im ersten Wahlgang mehr als 90 Prozent der Stimmen. Ebenfalls ohne Gegenkandidaten geht Beatrix von Storch über die Ziellinie. Allerdings mit mehr Gegenstimmen. 106 Abgeordnete votieren für die „Störchin“, wie sie parteiintern genannt wird. Es gibt 32 Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Macht 77 Prozent Zustimmung.

Dritter Vize wird mit fast 91 Prozent Ja-Stimmen Jörn König aus Niedersachsen. Geräuschlos verläuft auch die Wahl des vierten Stellvertreters. Mit mehr als 80 Prozent wird auch Markus Frohnmaier gewählt. Er gilt als Intimus von Fraktionschefin Weidel.

Eine Kampfkandidatur sorgt für hitziges Wortgefecht

Auf dem fünften Platz gibt es dann erstmals Kampfkandidaturen. Fraktionsintern war nach JF-Informationen abgesprochen worden, daß der Posten an die große Landesgruppe aus Nordrhein-Westfalen gehen soll. Doch die konnte sich offensichtlich auf keinen Kandidaten einigen. So treten gleich zwei Abgeordnete aus dem Verband an: Stefan Keuter und Kay Gottschalk. Keuter wird dabei von seinem Landesgruppen-Kollegen Rüdiger Lucassen attackiert, der ihm vorwirft, Absprachen nicht einzuhalten. Beide bezichtigen sich schließlich gegenseitig der Lüge. Zu ihnen gesellt sich mit Rainer Rothfuß ein dritter Kandidat, der zuletzt mit nicht abgesprochenen Reisen nach Rußland für Unmut in der Fraktion gesorgt hatte.

Im ersten Wahlgang unterliegt der Bayer dann auch deutlich. Nur 16 Prozent stimmen für Rothfuß. Keuter kommt auf 46 Prozent, Gottschalk auf knapp 25 Prozent. In der Stichwahl setzt sich Keuter schließlich durch.

Parlamentarische Geschäftsführer erzielen gute Ergebnisse

Neben den Fraktionsvizes wählt die Partei auch fünf Parlamentarische Geschäftsführer. Sie sollen die organisatorische Arbeit der Fraktion übernehmen und sind so etwas wie die Manager der 152 Abgeordneten. Besonders dem ersten Parlamentarischer Geschäftsführer fällt dabei eine wichtige Rolle zu. Er vertritt die Fraktion im Ältestenrat des Bundestages. Bisher war das Bernd Baumann aus Hamburg und er wird den Job auch künftig machen. Stolze 96,92 Prozent wählen den Hamburger.

Auch die anderen Geschäftsführer werden ohne Gegenkandidaten gewählt. Stephan Brandner kommt auf 93 Prozent, Enrico Komning aus Mecklenburg-Vorpommern auf fast 97 Prozent, der Brandenburger Götz Frömming bekommt 93 Prozent und Peter Felser aus Bayern 89 Prozent.

Helferich und Krah werden Teil der Fraktion

Nicht ausgezählt werden mußte die Wahl zum Ehrenvorsitzenden. Ex-Parteichef Gauland wird einstimmig per Handzeichen gewählt. Damit darf Gauland an allen Vorstandssitzungen teilnehmen, allerdings ohne Stimmrecht.

Ein mit Spannung erwartetes Thema wurde dann schließlich gar kein Thema: die Frage, ob auch alle gewählten AfD-Abgeordneten Teil der neuen Fraktion sind. In der vergangenen Legislaturperiode wurde der NRW-Abgeordnete Matthias Helferich nicht in die Fraktion aufgenommen. Zwar gab es nach JF-Informationen Bestrebungen, ihn auch dieses Mal nicht aufzunehmen, doch ein entsprechender Antrag wurde dann doch nicht gestellt. Auch Maximilian Krah wird Teil der neuen Fraktion. Gerüchte, ein Teil der Fraktionsführung wolle ihn verhindern, kursierten zwar auf den Gängen der Fraktion. Doch auch gegen ihn wurde kein Einspruch eingelegt.