Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD-Chef äußert sich gegenüber JF: Chrupallas Schul-Spende löst Streit aus: „Ich freue mich über die Debatte“

AfD-Chef äußert sich gegenüber JF: Chrupallas Schul-Spende löst Streit aus: „Ich freue mich über die Debatte“

AfD-Chef äußert sich gegenüber JF: Chrupallas Schul-Spende löst Streit aus: „Ich freue mich über die Debatte“

Eine Spende für die frühere Schule seiner Kinder löst Empörung aus: AfD-Chef Tino Chrupalla.
Eine Spende für die frühere Schule seiner Kinder löst Empörung aus: AfD-Chef Tino Chrupalla.
Eine Spende für die frühere Schule seiner Kinder löst Empörung aus: AfD-Chef Tino Chrupalla. Foto: picture alliance / HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com
JF-Plus Icon Premium AfD-Chef äußert sich gegenüber JF
 

Chrupallas Schul-Spende löst Streit aus: „Ich freue mich über die Debatte“

AfD-Chef Chrupalla spendet für eine Schule, die seine Kinder besuchten. Die 4.000 Euro retten viele AGs. Doch nun ist ein Streit entbrannt, ob das Geld angenommen werden darf. Gegenüber der JF erklärt Chrupalla, warum er sich sich über die Debatte freue.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Spende für die frühere Schule seiner Kinder löst Empörung aus: AfD-Chef Tino Chrupalla. Foto: picture alliance / HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement