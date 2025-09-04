Chrupallas Schul-Spende löst Streit aus: „Ich freue mich über die Debatte“

Eine Spende für die frühere Schule seiner Kinder löst Empörung aus: AfD-Chef Tino Chrupalla. Foto: picture alliance / HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com

AfD-Chef Chrupalla spendet für eine Schule, die seine Kinder besuchten. Die 4.000 Euro retten viele AGs. Doch nun ist ein Streit entbrannt, ob das Geld angenommen werden darf. Gegenüber der JF erklärt Chrupalla, warum er sich sich über die Debatte freue.