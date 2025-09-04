Links ist eben mehr erlaubt

Halit und Walter: Die Vornamen der Menschen, an die auf dem Regierungspräsidium in Kassel erinnert wird. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Auf dem Regierungspräsidium in Kassel erinnert ein neues Mahnmal an Opfer rechtsextremer Gewalt. Es soll für Toleranz stehen. Doch entworfen wurde die Installation von einer Künstlerin mit scharf anti-israelischem Einschlag. Was sagt das Regierungspräsidium dazu?