Bringen CDU und Islamverbände Allah in die Verfassung?

KIEL. In Schleswig-Holstein hat die CDU gemeinsam mit islamischen Verbänden den Versuch unternommen, einen Gottesbezug in die Landesverfassung aufzunehmen. Beteiligt sind unter anderem die staatlich-türkische Ditib, der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und die Islamische Religionsgemeinschaft Schura – Organisationen, die seit Jahren wegen ihrer Nähe zu islamistischen und antisemitischen Strömungen in der Kritik stehen.
Unterstützung erhält das Bündnis zudem von der evangelischen Kirche, dem katholischen Erzbistum Hamburg und zwei kleinen jüdischen Gemeinden.