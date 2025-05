Baden-Württemberg: AfD und Linkspartei legen in Wählergunst deutlich zu

In Baden-Württemberg gewinnen AfD und Linkspartei deutlich an Zustimmung – während CDU, Grüne und SPD Stimmen verlieren. Doch wie könnte eine neue Regierung aussehen – und wer käme als Ministerpräsident in Betracht?