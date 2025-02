Asylbewerber vor einer Erstaufnahme: CDU-Vorschlag sorgt für Kontroverse in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler

Baden-Württemberg will Asylbewerbern Geld und Wertgegenstände abnehmen

Baden-Württemberg will in der Asylpolitik bereits bestehende Gesetze konsequenter anwenden. Die Landesregierung erhofft sich davon eine Eingrenzung des Zustroms – sehr zum Mißfallen der Grünen. Was sagt die AfD dazu?