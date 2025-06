Erhielt per Post einen Korb: AfD-Abgeordneter Michael Kaufmann. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Noch immer stellt die AfD im Bundestag keinen Vizepräsidenten. Daß dies auch so bleibt, machen Union und SPD nun in einem Schreiben an den AfD-Kandidaten deutlich. Sie lehnen sogar ab, daß er sich überhaupt bei ihnen vorstellen darf. Der JUNGEN FREIHEIT liegt das Papier vor.