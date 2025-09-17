AfD erreicht in Umfrage neuen Rekord: 27 Prozent

Anzeige

BERLIN. Erstmals liegt die AfD bei einer YouGov-Umfrage vor der Union. Und zwar mit einem auch bei keinem anderen Institut dagewesenen Wert von 27 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vormonat.

Die CDU/CSU verliert dagegen einen Punkt und kommt auf 26 Prozent. Auf dem dritten Platz liegt mit 15 Prozent die zweite Regierungspartei SPD, die einen Punkt hinzugewinnt. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und fallen auf elf Prozent. Auch die Linke büßt einen Punkt ein und kommt auf neun Prozent der Befragten ihr Kreuz machen.

YouGov ist Umfragen-König

Wie schon im August würde das BSW bei YouGov in den Bundestag einziehen. Es erhält unverändert fünf Prozent. Die FDP legt um einen Punkt zu, würde mit vier Prozent aber nicht die Sperrklausel überspringen. Für sonstige Parteien würden vier Prozent der Befragten stimmen.

YouGov hatte vor der Bundestagswahl im Februar das Endergebnis am zutreffendsten prognostiziert (die JF berichtete). Bei allen Parteien ergab sich lediglich eine Abweichung von 4,6 Prozent. Dahinter folgten Insa und die Forschungsgruppe Wahlen.

Für die aktuelle Umfrage befragte YouGov zwischen dem 12. und dem 15. September 1.649 Wahlberechtigte in Deutschland befragt.