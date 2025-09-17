Anzeige
Proteste bei Radrennen: Spanien zeigt sein anti-israelisches Gesicht

Wegen pro-palästinensischer Proteste konnte in Spanien die Vuelta nicht fortgesetzt werden. Foto: picture alliance / Anadolu | Diego Radames / JF-Montage
Spanien zeigt sein anti-israelisches Gesicht

Spaniens Premier Pedro Sánchez liefert derzeit ein unwürdiges Schauspiel ab. Er rechtfertigt anti-israelische, gewalttätige Proteste; träumt gar von militärischen Schritten gegen Israel. Er geht dabei der islamischen Propaganda auf den Leim. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

