Pro-palästinensische Demonstration in Berlin Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Angesichts des Nahost-Konflits gewinnen islamistische Gruppen auch in Deutschland unter Jugendlichen an Popularität. Das liegt nicht zuletzt an diversen Zweckbündnissen mit linksextremen Kräften. Teil 2 der Reportage.