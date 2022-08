Anzahl der Kleinen Waffenscheine in Hamburg durchbricht die 9.000er-Marke

HAMBURG. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Zum 31. Dezember 2021 gab es in Hamburg 9.157 Kleine Waffenscheine, im Jahr 2015 hatten ihn lediglich 4.606 Personen. Der Schein erlaubt das Führen einer Schreckschuß-, Reizstoff- oder Signalwaffe. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Hamburger AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft hervor.

Der Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecher der Partei, Dirk Nockemann, sagte dazu: „In wenigen Jahren hat sich die Zahl der Kleinen Waffenscheine verdoppelt – diese Entwicklung ist beunruhigend, doch sie ist nachvollziehbar. Unter Rot-Grün wird die innere Sicherheit zur Nebensache.“ Der Bürger werde „sich selbst überlassen“.

Mit Blick auf „zunehmende Straßengewalt, tägliche Messerattacken und Schießereien“ sei ein schwindendes Vertrauen in den Staat erkennbar. Es sei die Aufgabe der rot-grünen Landesregierung, das Vertrauen in den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Nockemann forderte einen stärkeren Schutz des öffentlichen Raumes. (st)