Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: „Wo warst du, als Krieg in der Ukraine war?“

JF-Reportage: „Wo warst du, als Krieg in der Ukraine war?“

JF-Reportage: „Wo warst du, als Krieg in der Ukraine war?“

Offiziere für psychologische Betreuung befassen sich mit der inneren Verfassung der Soldaten der Ukraine.
Offiziere für psychologische Betreuung befassen sich mit der inneren Verfassung der Soldaten der Ukraine.
Offiziere für psychologische Betreuung befassen sich mit der inneren Verfassung der Soldaten der Ukraine. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

„Wo warst du, als Krieg in der Ukraine war?“

Der seit vier Jahren andauernde Krieg lastet immer schwerer auf der Ukraine, dennoch läuft das Getriebe der Militärausbildung unbeirrt weiter. Die JF war in einem Ausbildungszentrum bei Lemberg und erfuhr von Soldaten, was sie bewegt. Ferdinand Vogel berichtet für die JF aus der Ukraine.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Offiziere für psychologische Betreuung befassen sich mit der inneren Verfassung der Soldaten der Ukraine. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles