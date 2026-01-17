Anzeige
Recherche-Initiative „Influence Watch“: Wie die US-Philanthropie linke Netzwerke auf der ganzen Welt finanziert

„No Kings“-Demonstration in New York: Hinter den Organisatoren steckt die US-Philanthropie mit Milliarden Dollar. Foto: picture alliance / Captital Pictures | Katie Godowski/MPI
„No Kings“-Demonstration in New York: Wirkmächtige Bilder sollen um die Welt gehen. Foto: picture alliance / Captital Pictures | Katie Godowski/MPI
Wie die US-Philanthropie linke Netzwerke auf der ganzen Welt finanziert

Die Bilder von Anti-Trump-Demos lassen eine Graswurzelbewegung vermuten. Doch dahinter stecken Milliarden der US-Philanthropie. Im exklusiven Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT erklärt der Präsident des Thinktanks Capital Research Center, Scott Walter, das geheime Geldnetzwerk.

