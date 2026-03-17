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Krieg am Golf: Wie der Iran die Emirate brechen will

Krieg am Golf: Wie der Iran die Emirate brechen will

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Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajed Al Nahjan
Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajed Al Nahjan
Rauch über den Öltanks von Fudschaira: Präsident Mohammed bin Sajed Al Nahjan hält sich noch zurück. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Altaf Qadri / picture alliance / Anadolu | Sefa Karacan
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Wie der Iran die Emirate brechen will

Die Vereinigten Arabischen Emirate bekommen im derzeitigen Krieg noch mehr Geschosse aus dem Iran ab als Israel. Das hat viele Gründe. Worauf zielt Teheran mit seinen Angriffen?

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Rauch über den Öltanks von Fudschaira: Präsident Mohammed bin Sajed Al Nahjan hält sich noch zurück. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Altaf Qadri / picture alliance / Anadolu | Sefa Karacan
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