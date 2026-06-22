Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD, 40 Jahre Junge Freiheit
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Begoña Gómez: Wegen Fluchtgefahr muss Spaniens Präsidentengattin im Land bleiben

Begoña Gómez: Wegen Fluchtgefahr muss Spaniens Präsidentengattin im Land bleiben

Begoña Gómez: Wegen Fluchtgefahr muss Spaniens Präsidentengattin im Land bleiben

Demonstranten zeigen das Bild von Begoña Gómez, der Frau von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.
Demonstranten zeigen das Bild von Begoña Gómez, der Frau von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.
Demonstranten zeigen das Bild von Begoña Gómez, der Frau von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
JF-Plus Icon Premium Begoña Gómez
 

Wegen Fluchtgefahr muss Spaniens Präsidentengattin im Land bleiben

Spaniens Bürger blicken erstaunt auf ihre Regierung. Die Korruptionsvorwürfe gegen die Gattin von Regierungschef Sánchez, Begoña Gómez, wiegen schwer. So schwer, dass sie ihre Papiere abgeben muss, damit sie nicht außer Landes gehen kann.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Demonstranten zeigen das Bild von Begoña Gómez, der Frau von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles