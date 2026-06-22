Wegen Fluchtgefahr muss Spaniens Präsidentengattin im Land bleiben

Demonstranten zeigen das Bild von Begoña Gómez, der Frau von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Spaniens Bürger blicken erstaunt auf ihre Regierung. Die Korruptionsvorwürfe gegen die Gattin von Regierungschef Sánchez, Begoña Gómez, wiegen schwer. So schwer, dass sie ihre Papiere abgeben muss, damit sie nicht außer Landes gehen kann.