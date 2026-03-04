Was passiert jetzt im Nahen Osten? Drei Szenarien

Israels Premier Netanjahu, US-Präsident Trump und Irans Präsident Peseschkian: Wer behält die Oberhand? Fotos: picture alliance / photothek | Thomas Koehler / picture alliance / Captital Pictures | CNP/ADM / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Schnelles Kriegsende, Eskalation, Regime Change: Der Krieg im Iran kann sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Welche Akteure spielen eine Rolle – und was bedeutet das alles für die Zukunft der Region?