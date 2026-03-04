Der neue Irankrieg treibt die Region in einen Flächenbrand

Innerhalb weniger Tage hat sich der Krieg gegen den Iran zu einem Flächenbrand im Nahen Osten entwickelt. Die gezielte Tötung der iranischen Führung, massive Gegenschläge Teherans sowie Angriffe auf die Energieinfrastrukturen treiben die Region an den Rand des Chaos. Eine Analyse von Seyed Alireza Mousavi.