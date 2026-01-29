Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Konflikt mit den neuen Machthabern: Warum die Kurden in Syrien derzeit schlechte Karten haben

Konflikt mit den neuen Machthabern: Warum die Kurden in Syrien derzeit schlechte Karten haben

Konflikt mit den neuen Machthabern: Warum die Kurden in Syrien derzeit schlechte Karten haben

Bewaffnete kurdische Freiwillige bewachen einen Kontrollpunkt während einer nächtlichen Patrouille in Qamischli im Nordosten Syriens, am späten Donnerstag, dem 22. Januar 2026. (AP Photo/Baderkhan Ahmad). Kurden auf dem Rückzug.
Bewaffnete kurdische Freiwillige bewachen einen Kontrollpunkt während einer nächtlichen Patrouille in Qamischli im Nordosten Syriens, am späten Donnerstag, dem 22. Januar 2026. (AP Photo/Baderkhan Ahmad). Kurden auf dem Rückzug.
Kurdische Milizen an einem Kontrollpunkt in Syrien: Auf dem Rückzug. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Baderkhan Ahmad
JF-Plus Icon Premium Konflikt mit den neuen Machthabern
 

Warum die Kurden in Syrien derzeit schlechte Karten haben

Jahrelang waren die Kurden ein wichtiges Bollwerk gegen den Islamischen Staat. Nun allerdings befinden sich deren Milizen in Syrien auf dem Rückzug. Auf Hilfe des Westens können sie nicht mehr zählen – und die neuen Machthaber machen weiter Druck.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kurdische Milizen an einem Kontrollpunkt in Syrien: Auf dem Rückzug. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Baderkhan Ahmad
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles