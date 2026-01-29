Warum die Kurden in Syrien derzeit schlechte Karten haben

Kurdische Milizen an einem Kontrollpunkt in Syrien: Auf dem Rückzug. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Baderkhan Ahmad

Jahrelang waren die Kurden ein wichtiges Bollwerk gegen den Islamischen Staat. Nun allerdings befinden sich deren Milizen in Syrien auf dem Rückzug. Auf Hilfe des Westens können sie nicht mehr zählen – und die neuen Machthaber machen weiter Druck.