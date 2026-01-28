Anzeige
Junge Freiheit
Rüstungsindustrie der Türkei: Vom kranken Mann zur Waffenmacht

Die Rüstungsindustrie der Türkei produziert auch moderne Korvetten, wie die TCG Heybeliada. Foto: picture alliance / Anadolu | Sabri Kesen
Vom kranken Mann zur Waffenmacht

Lange lief die Entwicklung und Verbesserung der Rüstungsindustrie Ankaras unter dem internationalen Radar. Doch spätestens seit dem Ukrainekrieg ist die Türkei als ernst zu nehmender Waffenschmied auch global präsent. Dabei ist das nur ein Aspekt ihrer Sicherheitspolitik.

Die Rüstungsindustrie der Türkei produziert auch moderne Korvetten, wie die TCG Heybeliada. Foto: picture alliance / Anadolu | Sabri Kesen
