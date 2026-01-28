Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Migration: Spaniens großer Legalisierungsversuch

Migration: Spaniens großer Legalisierungsversuch

Migration: Spaniens großer Legalisierungsversuch

Spaniens Migrationsministerin Elma Saiz (PSOE) will das Land für Migranten angenehmer machen.
Spaniens Migrationsministerin Elma Saiz (PSOE) will das Land für Migranten angenehmer machen.
Spaniens Migrationsministerin Elma Saiz (PSOE) will das Land für Migranten angenehmer machen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Francesco Militello Mirto
JF-Plus Icon Premium Migration
 

Spaniens großer Legalisierungsversuch

Spaniens linke Regierung will das Land für Einwanderer attraktiver machen und erleichtert unter anderem den Zugang zu Sozialleistungen. Was ein Herzensprojekt der Sozialisten und ihrer Koalitionspartner ist, stößt nicht nur beim politischen Gegner auf Ablehnung.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Spaniens Migrationsministerin Elma Saiz (PSOE) will das Land für Migranten angenehmer machen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Francesco Militello Mirto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles