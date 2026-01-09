Verlieren die Mullahs die Kontrolle über den Iran?

Irans Religionsführer Ali Chamenei wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wegen der Wirtschaftskrise und der Massenproteste. Foto: picture alliance / Anadolu | IRIB/Handout

Die derzeit tobenden Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime weiten sich zur Bedrohung für die Machthaber aus. Sicherheitskräfte sollen den Befehl verweigern; was eine wichtige Signalwirkung haben kann. Ein Lagebericht von Ferdinand Vogel.