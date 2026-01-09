Anzeige
Massenproteste im ganzen Land: Verlieren die Mullahs die Kontrolle über den Iran?

Irans Religionsführer Ali Chamenei wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wegen der Wirtschaftskrise und der Massenproteste.
Irans Religionsführer Ali Chamenei wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wegen der Wirtschaftskrise und der Massenproteste. Foto: picture alliance / Anadolu | IRIB/Handout
Verlieren die Mullahs die Kontrolle über den Iran?

Die derzeit tobenden Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime weiten sich zur Bedrohung für die Machthaber aus. Sicherheitskräfte sollen den Befehl verweigern; was eine wichtige Signalwirkung haben kann. Ein Lagebericht von Ferdinand Vogel.

