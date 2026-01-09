Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Konzentrationslager Sachsenhausen: Gedenkstätten-Stiftung stellt angeklagten Linksextremisten frei

Konzentrationslager Sachsenhausen: Gedenkstätten-Stiftung stellt angeklagten Linksextremisten frei

Konzentrationslager Sachsenhausen: Gedenkstätten-Stiftung stellt angeklagten Linksextremisten frei

Die Gedenkstätte Sachsenhausen: Mitarbeiter nach Anklage wegen mutmaßlich linksextremer Gewalttat freigestellt. Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo
Die Gedenkstätte Sachsenhausen: Mitarbeiter nach Anklage wegen mutmaßlich linksextremer Gewalttat freigestellt. Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo
Die Gedenkstätte Sachsenhausen: Mitarbeiter nach Anklage wegen mutmaßlich linksextremer Gewalttat freigestellt. Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo
JF-Plus Icon Premium Konzentrationslager Sachsenhausen
 

Gedenkstätten-Stiftung stellt angeklagten Linksextremisten frei

Gewaltbereite Linksextremisten lauern einem Mitglied der rechtsextremen Kleinpartei „Der Dritte Weg“ mit einem Hammer vor seiner Wohnung auf. Die Situation eskaliert sofort. Einer der mutmaßlichen Linksterroristen arbeitet für eine KZ-Gedenkstätte.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Gedenkstätte Sachsenhausen: Mitarbeiter nach Anklage wegen mutmaßlich linksextremer Gewalttat freigestellt. Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles