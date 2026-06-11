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Wenn Staaten sich teilen: Separatismus verläuft in Wellenbewegungen

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Separatismus bedroht derzeit die Integrität Kanadas: So wünschen sich einige die Abspaltung Albertas und den Anschluss an die USA.
Separatismus bedroht derzeit die Integrität Kanadas: So wünschen sich einige die Abspaltung Albertas und den Anschluss an die USA.
Separatismus bedroht derzeit die Integrität Kanadas: So wünschen sich einige die Abspaltung Albertas und den Anschluss an die USA. Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak
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Separatismus verläuft in Wellenbewegungen

Separatismus ist das Schreckgespenst des Zentralstaates. Dass es sich dabei um ein hochaktuelles Phänomen handelt, zeigt ein Blick auf die Konfliktherde der Welt, aber auch nach Kanada.

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Separatismus bedroht derzeit die Integrität Kanadas: So wünschen sich einige die Abspaltung Albertas und den Anschluss an die USA. Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak
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