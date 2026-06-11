Separatismus verläuft in Wellenbewegungen

Separatismus bedroht derzeit die Integrität Kanadas: So wünschen sich einige die Abspaltung Albertas und den Anschluss an die USA. Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak

Separatismus ist das Schreckgespenst des Zentralstaates. Dass es sich dabei um ein hochaktuelles Phänomen handelt, zeigt ein Blick auf die Konfliktherde der Welt, aber auch nach Kanada.