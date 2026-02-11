Mutmaßliche Transfrau tötet neun Menschen bei Amoklauf

Anzeige

TUMBLER RIDGE. Eine mutmaßliche Transfrau hat bei einem Amoklauf an einer Schule in Kanada neun Menschen erschossen und 25 weitere verletzt. Die Tat ereignete sich am Dienstag gegen 13:20 Uhr Ortszeit in der 2.400-Einwohner-Gemeinde Tumbler Ridge im Nordosten der Provinz British Columbia.

„Eine Person, bei der es sich vermutlich um den Schützen handelt, wurde ebenfalls tot aufgefunden, offenbar mit einer selbst zugefügten Verletzung“, sagte ein Polizeisprecher der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in einer Stellungnahme. Die Polizei machte bislang keine Angaben zur Identität des Täters und sprach lediglich von einer Person mit braunem Haar, die ein Kleid getragen habe.

X-Account des Täters entdeckt?

Das kanadische Medium „Juno News“ gab jedoch an, daß es sich um eine Transfrau namens Jesse Strang handelt. Das habe deren Onkel Russell G. Strang dem Medium direkt bestätigt. Auf dem mutmaßlichen X-Account des Täters ist dieser vor einer Transgender-Flagge zu sehen. In der Profilbiographie steht auf Englisch: „Went on a journey“ (Deutsch: „Ist auf eine Reise gegangen“), vermutlich eine Anspielung auf eine begonnene Geschlechtsumwandlung.

Die Tat ist einer der tödlichsten Amokläufe in der kanadischen Geschichte. Polizeichef Ken Floyd sagte, daß es bislang keine Hinweise auf ein Motiv gebe. „Wir sind nicht in der Lage zu verstehen, warum oder was zu dieser Tragödie geführt haben könnte“, äußerte er und fügte hinzu, daß die Polizei noch untersuche, in welcher Verbindung die Opfer zur Schützin stehen.

Mehrere Attentate durch Transpersonen

In der jüngeren Vergangenheit gab es in Nordamerika eine Reihe von Attentaten, die von Transpersonen verübt wurden. Im August 2025 erschoß eine Transfrau bei einem Amoklauf an einer katholischen Schule im US-amerikanischen Minneapolis zwei Kinder und verletzte mindestens 17 weitere Menschen (JF berichtete). Anschließend richtete sie sich selbst mit einem Kopfschuß.

Im Februar 2024 gab eine pro-palästinensische Transperson mehrere Schüsse in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas ab und wurde daraufhin von der Polizei erschossen (JF berichtete). Im März 2023 tötete eine Transperson im US-Bundesstaat Tennessee bei einem Angriff auf eine christliche Grundschule drei Kinder und drei Lehrer. Sie kam nach Eintreffen der Polizei ebenfalls ums Leben (JF berichtete).

Auch der Mörder des US-amerikanischen Podcasters und Redners Charlie Kirk war von der Transideologie beeinflußt. Er lebte mit einer Transperson in einer Liebesbeziehung. (dh)