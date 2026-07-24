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Verbindung zur Schwiegermutter: Interessenkonflikt? Staatskanzlei äußert sich zu NGO-Kooperation von Migrationsbeauftragtem

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Migrationsbeauftragter Kurku
Migrationsbeauftragter Kurku
Alles sauber gelaufen? Sozialdemokrat Deniz Kurku. Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey / Screenshots JF
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Interessenkonflikt? Staatskanzlei äußert sich zu NGO-Kooperation von Migrationsbeauftragtem

Anfang Juli fand die JF heraus, dass sich der niedersächsische Migrationsbeauftragte Deniz Kurku politisch für eine NGO einsetzte, die mit seiner Schwiegermutter verbunden ist. Ein Interessenkonflikt? Jetzt äußert sich die Staatskanzlei – nach der achten Kontaktaufnahme durch die Redaktion.

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