Texanische Kirchen-Attentäterin war pro-palästinensische Transperson

HOUSTON. Eine Transperson hat am Sonntag eine Kirche im US-Bundesstaat Texas attackiert und dabei zwei Menschen verletzt. Nachdem sie etwa zwölf Schüsse abgegeben hatte, erwiderten zwei anwesende Polizeibeamte außer Dienst das Feuer und töteten die Täterin. Auf die Tatwaffe wurde offenbar der Slogan „Palestine“ (Palästina) geschrieben, berichtet die Nachrichtenseite ABC News.

Bei dem Täter soll es sich um Genesse Moreno handeln, eine 36jährige Frau, die sich offenbar als Mann identifizierte und unter dem Namen „Jeffrey“ lebte. Beim Betreten des Tatorts, der Lakewood Church in der texanischen Stadt Houston, soll sie in Begleitung eines etwa vier- oder fünfjährigen Jungen gewesen sein, sagte der örtliche Polizeichef Troy Finner. Das Kind wurde bei der Tat angeschossen und schwer verletzt. Welche Beziehung zwischen ihm und der Täterin bestand, ist noch unklar.

Zudem wurde einem Gemeindemitglied ins Bein geschossen worden sein. Während der Tat soll Moreno mit einer Bombe gedroht haben. Allerdings habe die Polizei weder bei der Täterin noch in ihrem Auto Sprengsätze gefunden, betonte Finner.

A sticker saying „Palestine“ was on the AR-15 rifle a woman used to open fire at Joel Osteen’s Lakewood Church in Houston, injuring two, including her son, according to police.

A motive behind the shooting has not been determined, police say. https://t.co/ygK5BIfmXZ pic.twitter.com/6AbK8ht1hx

— ABC News (@ABC) February 12, 2024