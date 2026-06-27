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Geopolitik: Der nächste China-Schock kommt

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) neben Chinas Regierungschef Li Qiang: Peking hat in vielen Bereichen die Oberhand. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) neben Chinas Regierungschef Li Qiang: Peking hat in vielen Bereichen die Oberhand. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) neben Chinas Regierungschef Li Qiang: Peking hat in vielen Bereichen die Oberhand. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Der nächste China-Schock kommt

Ein neues Strategiepapier Pekings legt offen, wie China seinen Machtanspruch gegenüber dem Westen durchsetzen will. Doch aus Deutschland kommt keine Reaktion – dabei gibt es genug Gefahren. Ein Kommentar von Bruno Bandulet.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) neben Chinas Regierungschef Li Qiang: Peking hat in vielen Bereichen die Oberhand. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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