Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach US-Angriff: Trump bestätigt: Irans Diktator Ali Chamenei ist tot

Nach US-Angriff: Trump bestätigt: Irans Diktator Ali Chamenei ist tot

Nach US-Angriff: Trump bestätigt: Irans Diktator Ali Chamenei ist tot

Irans Oberster Führer Ali Chamenei. Foto: picture alliance / SIPA | Akasbashi
Irans Oberster Führer Ali Chamenei. Foto: picture alliance / SIPA | Akasbashi
Irans Oberster Führer Ali Chamenei. Foto: picture alliance / SIPA | Akasbashi
Nach US-Angriff
 

Trump bestätigt: Irans Diktator Ali Chamenei ist tot

Erst vor wenigen Stunden dementiert, nun immer wahrscheinlicher: Angaben aus Israel und den USA zufolge ist Irans oberster Ajatollah nach Raketenangriff tot aufgefunden worden.
Anzeige

TEL AVIV/TEHERAN. Irans Oberster Führer Ali Khamenei ist offenbar durch israelische Kräfte getötet worden. Sein Körper sei inzwischen gefunden worden, teilte ein anonymer israelischer Beamter der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag mit.

Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte die Berichte. „Chamenei, einer der bösartigsten Menschen der Geschichte, ist tot“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendiens Truth Social. Es sei nicht nur „große Gerechtigkeit“ für das iranische Volk, sondern für „alle großartigen Amerikaner sowie jene Menschen auf der ganzen Welt, die durch Chamenei getötet oder verstümmelt worden waren“.

Das Haus Chameneis wurde beschossen

Teheran weist hingegen die Berichte zurück. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr führe Khamenei den Kampf „standhaft und felsenfest“. Aus dem Umfeld heißt es, man warne zudem vor „geistiger Kriegsführung“. Bereits am Nachmittag widersprach das iranische Außenministerium den Berichten israelischer Medien, Chamenei sei tot (JF berichtete).

Das Anwesen des seit 1989 regierenden Anführers in Teheran war am frühen Samstagmorgen mit israelischen Raketen beschossen worden. Der Angriff ist ein Teil eines größeren Militärschlags gegen den Iran, an dem auch die USA beteiligt sind. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte von einem „Präventivschlag, um die Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“ gesprochen. Trump erklärte gleichzeitig in einer Fernsehansprache, es sei immer das Ziel der Vereinigten Staaten gewesen, daß „daß dieses Terrorregime niemals eine Atomwaffe besitzen“ dürfe. Teheran und Washington hatten bis Donnerstag über die Einstellung des iranischen Atomprogramms verhandelt.

Unterdessen feiern in zahlreichen westlichen Städten Auslands-Iraner den Tot des islamistischen Diktators. So auch in Berlin, wo auch spätabends noch Hunderte Iraner mit deutschen, israelischen und iranischen Flaggen begeistert den Schlag gegen das Teheraner Regime begrüssen. (kuk)

 

Weitere Szenen von der Kundgebung an der Berliner Gedächtniskirche:

Irans Oberster Führer Ali Chamenei. Foto: picture alliance / SIPA | Akasbashi
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles