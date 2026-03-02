„Iranische Raketen sind wie kleine goldene Perlen“

Menschen in ISrael gehen nach einem Raketenalarm in Deckung: Wie Deutsche in der Krisenregion den Krieg erleben. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ohad Zwigenberg

Neben dem Iran und Israel, sind auch andere Orte in der Region, wie etwa Dubai aktuell im Visier von Raketenangriffen. Wie lebt es sich in permanenter Lebensgefahr? Die JUNGE FREIHEIT hat mit Betroffenen vor Ort gesprochen.