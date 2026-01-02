FPÖ startet eigenen Radiosender

WIEN. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den Start eines eigenen Online-Radiosenders angekündigt. Der Sender mit dem Namen „Austria First“ soll am 17. Januar beim Neujahrstreffen der Partei in Klagenfurt offiziell on air gehen.

Kickl erklärte, es handle sich um „Österreichs erstes Patriotenradio“, das „gute Musik und echte Nachrichten statt linker Meinungsmache“ bieten werde.

Der Sender soll über die Internetseite austriafirst.at sowie über eine eigene App empfangbar sein. Nach Angaben des FPÖ-Chefs wird „Austria First“ rund um die Uhr senden. Vorgesehen sind live moderierte Sendestrecken am Morgen, zu Mittag und am späten Nachmittag sowie Nachrichten zur vollen Stunde. Ergänzt werden sollen diese durch Journale am Morgen, zu Mittag und am Abend.

FPÖ knüpft an Slogan aus dem Jahr 1992 an

Der neue Radiosender sei ein weiterer Ausbau des freiheitlichen Medienangebots. Mit FPÖ-TV habe man vor 14 Jahren begonnen. Dieses erreiche inzwischen über alle Kanäle mehr als 2,4 Millionen Menschen. Der Name des Projekts lehnt sich an den Slogan „America First“ des US-Präsidenten Donald Trump an, dessen politische Kampagnen für die Freiheitlichen seit längerem als Vorbild gelten. Zugleich erinnert die Bezeichnung an das FPÖ-Volksbegehren „Österreich zuerst“ aus dem Jahr 1992.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die FPÖ in sozialen Netzwerken ein Projekt namens „Austria First“ angekündigt, ohne nähere Details zu nennen. Dies hatte sowohl bei politischen Beobachtern als auch bei Anhängern der Partei Spekulationen ausgelöst. Vereinzelt wurde zudem Kritik laut, warum ausgerechnet die FPÖ bei der Namensgebung auf einen englischen Begriff zurückgreife. (rr)